Сахалинец предстанет перед судом за кражу у соседа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя села Старорусское, обвиняемого в краде с незаконным проникновением в жилище, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в арендуемой комнате общежития, вышел в помещение общего пользования и увидел, что в одной из комнат не заперта дверь. Заглянув туда, он окрикнул хозяина, но ему никто не ответил, тогда молодой человек прошел в комнату, откуда похитил одежду общей стоимостью 20 тысяч рублей, а также 8 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.