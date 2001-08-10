На Сахалине воришка три дня подряд таскал из парфюмерного магазина флаконы с духами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 апреля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 20-летней работницы предприятия о хищении имущества. Девушка уточнила, что в этот день из грузового автомобиля, припаркованного около дома № 1 по улице Чехова, неизвестный похитил её рюкзак. В сумке находились 20 тысяч рублей и документы. Кража произошла в момент, когда все были заняты разгрузкой товара, а спецтехника осталась открыта. Это позволило злоумышленнику похитить имущество, оставшись незамеченным, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Часть похищенного имущества изъята.

Также правоохранители установили причастность указанного лица к совершению других краж. На протяжении трёх дней злоумышленник похищал духи из одного и того же магазина, расположенного в универмаге в центре города. В общей сложности ему удалось похитить 12 флаконов с парфюмом, которые он продавал по заниженной стоимости.

Гражданин был задержан, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.