В Южно-Сахалинске столкнулись три автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 14 апреля 29-летний водитель, управляя автомобилем "Тоyota Aqua", двигаясь по улице Сахалинской в западном направлении. В районе дома 194 он неверно выбрал дистанцию и столкнулся с впереди двигавшимся автомобилем "Nissan Juke", который по инерции отбросило на остановившийся впереди автомобиль "Subaru Impreza WRX", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 40-летняя женщина-водитель автомобиля "Nissan Juke" и 8-летняя девочка-пассажир получили травмы, они госпитализированы в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка.