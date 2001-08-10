11:33, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске столкнулись три автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 14 апреля 29-летний водитель, управляя автомобилем "Тоyota Aqua", двигаясь по улице Сахалинской в западном направлении. В районе дома 194 он неверно выбрал дистанцию и столкнулся с впереди двигавшимся автомобилем "Nissan Juke", который по инерции отбросило на остановившийся впереди автомобиль "Subaru Impreza WRX", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
В результате ДТП 40-летняя женщина-водитель автомобиля "Nissan Juke" и 8-летняя девочка-пассажир получили травмы, они госпитализированы в медицинское учреждение.
По данному факту проводится проверка.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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