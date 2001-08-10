Сахалинка по вине мошенников лишилась около 2,5 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 69-летней жительницы Южно-Сахалинска. Потерпевшая сообщила, что ей поступил звонок. Звонившая представилась сотрудницей банка и заявила об утечке конфиденциальных данных. Якобы злоумышленники пытаются снять деньги с её счетов. Чтобы обезопасить сбережения, необходимо поменять пароль от банковской карты, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Для достоверности происходящего звонили также лжепредставители правоохранительных органов, которые подтверждали слова псевдосотрудника банка. Женщине указали перевести средства на безопасные счета, где они будут храниться до окончания проверки. Потерпевшая обналичила около 2-х миллионов 417 тысяч рублей и посредствам банкомата перечислила деньги на указанный ей счет.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие.
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