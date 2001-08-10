Тихоокеанское
информационное агентство
15 Апреля 2022
Сейчас 01:04
79,85|86,72|66,91
Участок улицы Авиационной В Южно-Сахалинске частично закрыт для движения
16:05, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Поронайские полицейские по горячим следам раскрыли кражу

Поронайские полицейские по горячим следам раскрыли кражу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 апреля в дежурную часть отдела МВД России по Поронайскому городскому округу поступило сообщение о том, что из кабинета социального педагога учебного заведения было похищено имущество. В частности, пропали денежные средства в сумме 2 000 рублей, сотовый телефон и другое имущество, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили, что к хищению причастен 16-летний юноша. Выяснилось, что молодой человек заглянул в пустой кабинет, обратил внимание на вышеуказанное имущество, оставленное без присмотра, и похитил его. В дальнейшем несовершеннолетний планировал пользоваться украденным в личных целях.

Похищенное изъято. Ранее в поле зрения правоохранительных органов молодой человек не попадал, но проявлял безответственное отношение к учебе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?