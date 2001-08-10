Тихоокеанское
информационное агентство
14 Апреля 2022
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10:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец согласился помочь очистить крышу от снега и обокрал заказчика

Сахалинец согласился помочь очистить крышу от снега и обокрал заказчика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже.

Установлено, что фигурант вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки. В ходе распития товарищ сообщил, что другой его знакомый предложил им подзаработать денег - помочь почистить крышу от снега. Оказавшись на месте, после работы обвиняемый попросил телефон у мужчины, предложившего им подзаработать, чтобы позвонить, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Взяв мобильный, он заметил, что потерпевший не наблюдает за его действиями, и решил похитить гаджет, положив его в карман своей куртки. Развернувшись, фигурант направился в сторону комиссионного магазина, куда сдал похищенное за 3 тысячи рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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