Тихоокеанское
информационное агентство
14 Апреля 2022
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09:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Автолюбитель в Холмске сбил на пешеходном переходе 81-летнюю пенсионерку

Автолюбитель в Холмске сбил на пешеходном переходе 81-летнюю пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 13 апреля в районе дома № 5 по ул. Морской города Холмска 45-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Hilux Surf», поворачивал направо и не убедился в безопасности маневра. В результате сбил пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 81-летняя пешеход получила травмы. По данному факту проводится проверка.

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