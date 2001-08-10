09:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Автолюбитель в Холмске сбил на пешеходном переходе 81-летнюю пенсионерку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Утром 13 апреля в районе дома № 5 по ул. Морской города Холмска 45-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Hilux Surf», поворачивал направо и не убедился в безопасности маневра. В результате сбил пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
В результате ДТП 81-летняя пешеход получила травмы. По данному факту проводится проверка.
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