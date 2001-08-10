Сахалинец порезал покрышки на машине автоледи, которая подперла его автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 24-летней жительницы села Новотроицкое. Она рассказала, что кто-то вечером порезал шину не ее иномарке, которую она припарковала возле дома, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний сосед девушки. Как оказалось, заявительница перекрыла своей машиной выезд другой иномарки. Владелец транспортного средства не мог "достучатся" до соседки, чтобы она отогнала машину, в результате чего, разозлившись, порезал шину инструментом.

Сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.