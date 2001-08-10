В Южно-Сахалинске полицейские изобличили подозреваемого в краже телефона из гардероба

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась с заявлением 59-летняя горожанка, сообщив, что у нее похитили мобильный телефон, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Потерпевшая работает в гардеробе одного их местных медицинских учреждений. Когда женщина отвлеклась, кто-то совершил хищение её гаджета, оставленного на стойке.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель. Стало известно, что похищенный аппарат он передал знакомому, а тот продал его третьим лицам.

Возбуждено уголовное дело.