Тихоокеанское
информационное агентство
14 Апреля 2022
Сейчас 01:04
79,85|86,72|66,91
Участок улицы Авиационной В Южно-Сахалинске частично закрыт для движения
14:45, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске полицейские изобличили подозреваемого в краже телефона из гардероба

В Южно-Сахалинске полицейские изобличили подозреваемого в краже телефона из гардероба

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась с заявлением 59-летняя горожанка, сообщив, что у нее похитили мобильный телефон, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Потерпевшая работает в гардеробе одного их местных медицинских учреждений. Когда женщина отвлеклась, кто-то совершил хищение её гаджета, оставленного на стойке.
Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель. Стало известно, что похищенный аппарат он передал знакомому, а тот продал его третьим лицам.

Возбуждено уголовное дело.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?