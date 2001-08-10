Тихоокеанское
информационное агентство
14 Апреля 2022
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14:44, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Охи решил развести земляка по старой мошеннической схеме и попался

Житель Охи решил развести земляка по старой мошеннической схеме и попался

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в дежурную часть УМВД России по Сахалинской области поступило заявление от женщины 1968 года рождения. Она сообщила, что была обманута мошенниками на 25 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В беседе с оперативниками потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником ГИБДД. Он сообщил, что якобы ее племянник был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы родственник смог избежать лишения водительских прав, необходимо перевести 10 тысяч рублей на банковскую карту, реквизиты которой ей сообщат. Поверив на слово, женщина выполнила его указания. Через некоторое время данный мужчина снова позвонил и сообщил, что необходимо заплатить так же следователю, для того чтобы избежать негативных последствий для племянника. Требования звонившего потерпевшая снова выполнила и еще 15 тысяч рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого, им оказался 35-летний ранее судимый житель города Оха. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Устанавливается его причастность к другим противоправным деяниям.

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