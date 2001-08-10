Житель Охи решил развести земляка по старой мошеннической схеме и попался
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ранее в дежурную часть УМВД России по Сахалинской области поступило заявление от женщины 1968 года рождения. Она сообщила, что была обманута мошенниками на 25 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В беседе с оперативниками потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником ГИБДД. Он сообщил, что якобы ее племянник был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы родственник смог избежать лишения водительских прав, необходимо перевести 10 тысяч рублей на банковскую карту, реквизиты которой ей сообщат. Поверив на слово, женщина выполнила его указания. Через некоторое время данный мужчина снова позвонил и сообщил, что необходимо заплатить так же следователю, для того чтобы избежать негативных последствий для племянника. Требования звонившего потерпевшая снова выполнила и еще 15 тысяч рублей.
Оперативники установили личность подозреваемого, им оказался 35-летний ранее судимый житель города Оха. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Устанавливается его причастность к другим противоправным деяниям.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
17:04 7 Апреля В Южно-Сахалинске на время изменения организации движения для проезда закроют перекресток
11:57 8 Апреля Житель Южно-Сахалинска создал преступную группу и украл 21 тысячу тонн угля
10:07 7 Апреля Власти Сахалинской области проверяют, как хорошо кормят юных островитян в детских садах
10:53 7 Апреля Власти Южно-Сахалинска рассказали, какие социальные объекты возводятся в областном центре
17:09 17 Марта Сахалинец вступился за женщину и был убит
- 13:29 18 Марта В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы социальной газификации
14:24 17 Марта Сахалинскую область заваливают сахаром
17:00 18 Марта На территории Сахалинской области прогнозируются осадки и усиление ветра
Выбор редакции
- 12:21 Вчера Выставка работ племянников Чехова откроется в Южно-Сахалинске
- 11:01 11 Апреля Сахалинские футболисты выиграли дальневосточный турнир "Уссурийская весна"
- 09:11 8 Апреля 75-летний юбилей со дня образования отметила пожарная часть в Ильинском
- 16:53 6 Апреля Сахалинцев и гостей острова приглашают на фестиваль "Весна на высоте"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?