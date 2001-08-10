Тихоокеанское
информационное агентство
14 Апреля 2022
Сейчас 01:03
79,85|86,72|66,91
Участок улицы Авиационной В Южно-Сахалинске частично закрыт для движения
14:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Корсакова оставил пенсионера без денег и с кредитом

Житель Корсакова оставил пенсионера без денег и с кредитом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя. Гражданин обвиняется в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что в начале февраля фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, познакомился в магазине с пенсионером. Впоследствии он пришел к нему домой для совместного употребления алкогольных напитков. На следующий день обвиняемый, ввиду отсутствия и них денежных средств, предложил потерпевшему оформить денежный займ. Тогда потерпевший решил взять на свое имя кредит на 5 тысяч рублей и они направились в банк.

Уже на месте менеджер банка предложил заявителю оформить кредитную карту лимитом в 100 тысяч рублей, на что тот согласился. После фигурант забрал себе выданную пенсионеру кредитку, с которой как они и договаривались, обналичил 5 тысяч рублей. Затем обвиняемый отправил потерпевшего домой, сказав, что скоро придет. Сам же он вернулся в отделение банка и обналичил через банкомат с карты потерпевшего оставшиеся 95 тысяч рублей. Затем злоумышленник выехал на рейсовом автобусе в Южно-Сахалинск, где остановился у своего знакомого и истратил украденные деньги по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?