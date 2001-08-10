Сахалинское предприятие накажут за пять тонн не маркированного палтуса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области рассмотрено административное дело в отношении ООО Рыбокомбинат "Островной" из Сахалинской области по факту нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке партии мороженого филе палтуса (общей массой почти 5 тонн), рассказали ТИА "Острова" в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Нарушения выявлены госинспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в ходе ветеринарно-санитарного осмотра груза на территории ОАО "ВМРП" 4 февраля 2022 года.

При проведении ветеринарного контроля доступной части подконтрольного товара госинспектором установлено, что в ветеринарных сопроводительных документах, удостоверении качества и маркировке отсутствует информация о категории продукции.

Это указывает на нарушение изготовителем Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016).

На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами территориального Управления принято решение о запрете дальнейшего движения поднадзорной продукции до устранения выявленных нарушений, после чего груз может быть принят к дальнейшей перевозке и реализации.

По данному факту Управлением Россельхознадзора в отношении ООО Рыбокомбинат «Островной» возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

Дело рассмотрено Управлением Россельхознадзора 4 апреля, предприятию грозит административный штраф в сумме 200 000 рублей.