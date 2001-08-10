Количество преступлений в Сахалинской области снизилось с начала года почти на 8 процентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой области проанализирована криминогенная обстановка на территории Сахалинской области. В регионе наблюдается снижение преступности.

За 3 месяца 2022 года на территории Сахалинской области зарегистрировано 1 980 преступлений (-7,9%), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Преступлений средней и небольшой тяжести совершено на 7,6% меньше. Снизилось на 9% число тяжких и особо тяжких преступлений, включая убийства и причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смертельный исход.

Продолжилась динамика уменьшения числа имущественных преступлений, включая кражи, и угоны. При этом, число разбойных нападений осталось на уровне прошлого года, а возросло количество хищений автотранспортных средств.

Сократилось на 9 % число преступлений, совершённых в общественных местах, в том числе на 2,6% на улицах, площадях, скверах.

На фоне общего уменьшения криминальной напряжённости характеризуется снижением на 40,3% преступность среди несовершеннолетних. Чаще всего подростками совершались кражи и угоны.

Количество криминальных ДТП снизилось на 4%, в том числе повлекших смертельный исход для потерпевших – на 14,3%. При этом увеличилось со 150 до 167 число водителей, привлеченных к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Самостоятельно с характеристиками преступности в островном регионе и в Российской Федерации в целом можно ознакомиться на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации.