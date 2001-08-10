Молодой сахалинец угнал у отчима автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску с сообщением о пропаже легкового автомобиля обратился 55-летний горожанин, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что накануне вечером заявитель припарковал свою машину во дворе многоквартирного дома, а наутро не обнаружил ее на месте. Ключи также пропали, вместе с автомобилем.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, составили ориентировку на розыск транспортного средства, которую передали всем дежурным нарядам. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили возможную причастность к угону пасынка потерпевшего.

Находящиеся на маршруте патрулирования на улице Украинской сотрудники ГИБДД обнаружили разыскиваемое по ориентировке транспортное средство. В салоне автомобиля находился ранее судимый, в том числе за аналогичное преступление 20-летний местный житель, которого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что фигурант незаметно взял ключи от автомобиля своего отчима и поехал на нём кататься по городу. Автомобиль полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

На период производства дознания подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.