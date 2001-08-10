Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего местного жителя в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Следствием установлено, что фигурант, в июле прошлого года, будучи на момент совершения преступления несовершеннолетним, предложил своему приятелю оказать содействие в приобретении на сайтах интернет-аукционов и интернет-магазинов брендовых вещей с хорошими скидками. Знакомый охотно согласился и попросил у родителей деньги для заказа вещей, на что они не возражали.

Так, фигурант, получив согласие от потерпевшего, договорился с ним, что закажет и выкупит со значительной скидкой вещи, выбранные им, и организует их доставку.

Он сообщил, что денежные средства на оплату товара и его доставку необходимо будет переводить частями на указанную им банковскую карту, при этом, не собирался выполнять эти обязательства, тем самым обманув потерпевшего.

Когда ему переводили деньги, молодой человек еще некоторое время поддерживал общение, убеждая, что товар в пути, но затем переставал выходить на связь.

Таким образом, обвиняемый с целью быстрого и незаконного обогащения, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства, похитил денежные средства на общую сумму 120 тысяч рублей, причинив потерпевшей стороне значительный материальный ущерб на указанную сумму, которой он распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, будет рассмотрено в суде.