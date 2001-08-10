Сахалинец покатался с товарищем на автомобиле, а теперь обвиняется в хранении наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 11 января 2022 года фигуранту позвонил товарищ и предложил покататься на автомобиле. В период времени с 3 до 4 часов ночи они находились на территории одного садового некоммерческого товарищества в городе Южно-Сахалинске. В какой-то момент фигурант вышел из автомобиля и поднял сверток, в котором находилось шесть полимерных пакетов с запрещенным веществом.
Обвиняемый положил находку в карман штанов, чтобы в последующем употребить наркотические средства. Далее он сел в автомобиль, но о свёртке говорить не стал, после чего они направились в город. По пути следования их остановили сотрудники полиции, испугавшись, фигурант вытащил из кармана несколько свертков и выкинул их из салона автомобиля на землю. В ходе досмотра в его кармане обнаружили еще один сверток, который он не успел выбросить, после чего для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.
Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является смесью, содержащей в своем составе производное наркотического средства массой 1,22 грамма. Также изъято вещество, содержащее мефедрон массой 1,48 грамма, и вещества, являющиеся наркотическим средством гашиш (анаша, смола каннабиса), общей массой 6,38 грамма.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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