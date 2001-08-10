На Сахалине из-за водителя без прав погибла женщина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 апреля в 00 часов 20 минут, 20-летний водитель, не имеющий прав на управление транспортным средством, управляя автомобилем «Toyota Corolla Fielder» двигался по автодороге «Корсаков – Новиково». В районе 9 км он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Toyota Corolla», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, 27-летняя женщина-пассажир от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель автомобиля «Toyota Corolla Fielder» получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.