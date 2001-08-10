Пяьный водитель на Сахалине не справился с управлением и вылетел с дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Toyota Crown Majesta», двигаясь по автодороге «Южно-Сахалинск-Оха», в районе 7 км не справился с управлением, совершил наезд на дорожное ограждение, после, автомобиль откинуло на опору линии электропередач, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 31-летний пассажир автомобиля «Toyota Crown Majesta» получил ттравмы, госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.