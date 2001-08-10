Тихоокеанское
информационное агентство
12 Апреля 2022
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14:35, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Макарова подозревается в краже с банковского счета

Жительница Макарова подозревается в краже с банковского счета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Макаровскому городскому округу  в ходе проверки поступившей оперативной информации о совершенной краже была задержана 45-летняя местная жительница, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как стало известно, женщина находилась в гостях в компании и ее попросили сходить в магазин. Потерпевший  дал ей свою карту и назвал пин-код. Подозреваемая по пути в магазин зашла в банкомат, где сняла 5 тысяч рублей, которые впоследствии потратила по своему усмотрению.

Обнаружив пропажу денежных средств потерпевший обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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