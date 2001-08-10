Сахалинец удачно украл аккумулятор, а потом решил залезть в магазин, где и был пойман

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 158 УК РФ (кража) в отношении местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено что в ночь на 6 апреля злоумышленник проник в один из местных магазинов, похитил из кассы выручку в размере 6 тысяч рублей, а также алкоголь и сигареты. Покинуть место преступления фигурант не успел. В магазине сработала сигнализация и на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, которые задержали его. Молодой человек был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

В дальнейшем выяснилось, что в ту ночь указанный гражданин совершил еще одну кражу. Подозреваемый проник на огороженную территорию предприятия, где было припарковано несколько автомобилей. Один из них оказался не заперт. Злоумышленник в салон и осмотрел его на предмет ценного имущества. Не найдя, чем можно поживиться, он сначала ушел, но затем вернулся и снял с транспортного средства аккумулятор. Украденное он припрятал в районе жилых домов, расположенных неподалеку, после чего направился совершить кражу в торговом павильоне.

Ведется следствие. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.