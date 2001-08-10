Двое сахалинцев подозреваются в краже из иномарки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С заявлением о пропаже акустической системы из своей иномарки в УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 36-летний местный житель. Ночью 23 марта из машины, припаркованной с северной стороны дома по улице Крайней был похищен сабвуфер. Злоумышленники открыли двери авто проникли в салон, откуда, отсоединив провода, украли указанное имущество. Ущерб для заявителя составил почти 16 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след граждан, причастных к содеянному. Ими оказались двое молодых людей, один из которых проживает в селе Быков, а другой – в областном центре. Оба уже неоднократно попадали в поле зрения полиции. Как стало известно, украденное они продали, а вырученные деньги потратили.

Кроме того, в настоящее время данные подозреваемые привлекаются к уголовной ответственности по другим четырем фактам краж имущества.

Возбуждено уголовное дело.