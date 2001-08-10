На Сахалине дочь пришла в гости к матери и обокрала ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась с заявлением 49-летняя горожанка, сообщив, что из её квартиры пропали 12 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска вникли в обстоятельства совершения преступления и установили, что к деянию может быть причастна 24-летняя дочь потерпевшей. В ходе отработки этой версии предположение подтвердилось.

Как оказалось, дочь пришла к матери и, зная, где она хранит деньги, похитила из шкафа указанную сумму, после чего покинула квартиру. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению, израсходовав средства в полном объёме.

Девушка, ранее судимая за имущественное преступление, созналась в содеянном. В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело