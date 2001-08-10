а Сахалине руководителя угледобывающей компани приговорили к условному сроку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Невельским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении руководителя угледобывающей организации, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при размещении и эксплуатации промышленного объекта лицом, ответственным за соблюдением этих правил, повлекшее иные тяжкие последствия), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Суд установил, что с 10 августа 2020 года по 23 апреля 2021 года руководитель коммерческой организации, осуществляющей деятельность по добыче угля открытым способом, при складировании вскрышных пород на территории угольного разреза «Лопатинский – Восточный» не обеспечивал соблюдение экологического законодательства и проектной документации, в том числе не выполнил работы по предотвращению и защите территории от селевых потоков. В результате этого произошло два схода оползневых масс вскрышных пород на земли лесного фонда, расположенные в границах Невельского участкового лесничества Невельского лесничества – филиала ГКУ «Сахалинские лесничества» с повреждением лесных насаждений и плодородного слоя почвы.
Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации в результате преступных действий, составил более 39 млн. рублей.
Суд, согласившись с мнением прокурора о доказанности вины подсудимого, с учетом его личности, отношения к совершенному преступлению, назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой, добычей и разведкой месторождения полезных ископаемых, ведением горных и других видов работ, связанных с эксплуатацией угольных месторождений, добычей, переработкой угля, разработкой проектной и технической документаций объектов по добыче угля, на срок - 1 год.
Заявленный Агентством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного лесному фонду РФ, на сумму свыше 39 млн. рублей суд удовлетворил в полном объеме.
В целях исполнения приговора в части гражданского иска судом обращено взыскание на арестованное ранее имущество организации, стоимостью равной сумме причиненного ущерба.
Приговор в законную силу не вступил.
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