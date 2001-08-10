Тихоокеанское
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10:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Александровск-Сахалинском ликвидировали пожар в частном доме

В Александровск-Сахалинском ликвидировали пожар в частном доме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

09 апреля в 15:12 в диспетчерскую Александровск-Сахалинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарный расчет прибыл на место в 15:15. К моменту прибытия огнеборцев открытым пламенем горела крыша частного дома и хозпостройка. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Пожар локализовали в 16:18, а в 17:00 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 3 единицы техники, работало звено газодымозащитников.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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