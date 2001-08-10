Сахалинские пограничники задержали браконьеров с крабами на 5 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 9 граждан Российской Федерации по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Преступная группа задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области на побережье Татарского пролива (в районе нп Пионеры Холмского района) при транспортировке краба к берегу. В ходе оперативно – следственных мероприятий установлено, что группа занималась незаконной добычей краба в территориальном море Российской Федерации с целью последующей реализации на внутреннем рынке Сахалинской области.

В ходе осмотра места происшествия из незаконного оборота изъято 342 экземпляра краба различного видового состава. Нанесенный ущерб составил 5 миллионов рублей. Также сотрудниками пограничного управления изъяты 3 автомобиля и 3 маломерных плавсредства с подвесными руль-моторами.

Максимальная ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ предусмотрена в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.