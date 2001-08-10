Мошенник из Приморья обманывал сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя города Находка Приморского края, обвиняемого в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант, находясь в январе прошлого года в областном центре, узнал, что один гражданин желает приобрести автомобильные запчасти. Он решил воспользоваться ситуацией и обогатиться за чужой счет. Обвиняемый сообщил указанному лицу заведомо недостоверные сведения, что он может приобрести и доставить нужные ему комплектующие. Затем назвал заявителю реквизиты банковской карты своей знакомой для внесения на нее денежных средств в счёт оплаты за приобретение и доставку запчастей.

Потерпевший, пребывая в неведении касаемо намерений фигуранта, которого ему порекомендовал его хороший знакомый, разными частями переводил деньги.

Злоумышленник даже отправил потерпевшему фотографию квитанции о приобретении необходимых ему автозапчастей, что, в свою очередь, произвело нужное впечатление.

В дальнейшем под разными предлогами обвиняемый выманивал деньги, сообщая, что нужно заплатить за допуск автозапчастей в порт города Холмска, нанять рабочих для того, чтобы они разобрали автомобиль, который он обещал ему доставить на запчасти и тому подобное.

Таким образом, обвиняемый в период времени с 23 января по 1 марта прошлого года обманным путём похитил денежные средства потерпевшего в размере 30 800 рублей. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, чем причинил гражданину значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными действиями житель Приморского края совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Кроме этого, в ходе следствия было установлено, что он же 21 февраля прошлого года с целью завладения чужими денежными средствами разместил на местном Интернет-ресурсе объявление о вакансии на должность водителя, при этом не являясь сотрудником данной организации по подбору персонала.

Потерпевший 1967 года рождения заинтересовался этим объявлением и позвонил по указанному номеру телефона. В ходе общения он узнал, что для осуществления трудовой деятельности необходима категория «D», которой не имел. Тогда фигурант сказал, что за ее получение необходимо ему заплатить 30 тысяч рублей. Собеседник, заподозрив неладное, отказался от предложения.