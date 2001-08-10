Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2022
Сейчас 21:13
76,25|83,29|66,91
В ряде домов Южно-Сахалинска 21 апреля будет ограничено холодное водоснабжение
14:37, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская пенсионерка стала жертвой мошенников

Сахалинская пенсионерка стала жертвой мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 57-летней местной жительницы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Пенсионерка сообщила о краже у нее путем обмана 5050 рублей. Заявительница разместила объявление о продаже детской кроватки. Ей написал неизвестный мужчина и они договорилась о покупке. После этого собеседник отправил ей ссылку для оплаты и оформления курьерской доставки. Пройдя по ней, заявительница ввела реквизиты своей банковской карты, в результате чего произошло списание с её счета вышеуказанной суммы.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?