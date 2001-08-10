Тихоокеанское
информационное агентство
8 Апреля 2022
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14:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Приморья ответит в суде за кражу на Сахалине

Житель Приморья ответит в суде за кражу на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела по обвинению 22-летнего жителя Приморского края, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слубе УМВД РФ по Сахалинской области.

Следствием установлено, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим другом пришли в компанию, которая отдыхала на природе. Между двумя участниками застолья возник спор и один из них попросил фигуранта подержать его телефон. Пока внимание оппонентов было отвлечено, обвиняемый скрылся с места с чужим девайсом.

Затем с украденного аппарата обвиняемый зашел в приложение электронного кошелька, пароль от которого он подглядел, когда потерпевший заходил при нем в программу, и перевел с его счета 6,5 тысяч рублей.

На следующий день он продал телефон неизвестной женщине, а денежные средства потратил на собственные нужды. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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