Житель Южно-Сахалинска создал преступную группу и украл 21 тысячу тонн угля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение в отношении организованной преступной группы, состоящей из 31 гражданина Российской Федерации и иностранного государства, обвиняемых в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

По версии следствия, житель г. Южно-Сахалинска разработал преступную схему, направленную на хищение и сбыт угля из Солнцевского угольного месторождения, принадлежащего ООО «Солнцевский угольный разрез». Реализуя задуманное, он создал организованную преступную группу из 31 человека с вовлечением в неё сотрудников охраны и весового контроля ООО «СУР», а также сторонних водителей большегрузных транспортных средств.

В период с июля 2017 по февраль 2018 годов преступной группой с угольного разреза похищен уголь в общем количестве не менее 21 тысячи тонн на общую сумму не менее 55 млн. рублей.

Противоправная преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД по Сахалинской области, уголовное дело расследовано следователями СЧ по РОПД СУ УМВД по Сахалинской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Углегорский городской суд.

За совершение преступлений обвиняемым грозит наказание до 10 лет лишения свободы.