11:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В ряде домов Южно-Сахалинска 8 апреля отключат воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с устранением аварии на насосной станции 8 апреля с 14:00 до 17:00 часов будет ограничена подача холодной воды потребителям, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин".
Отключены будут дома по следующим адресам:
- ул.Украинская, 1-45, 1а-17а, 17Б, 20, 22, 22а;
- ул.Карьерная, 25-49.
Также в зону ограничений попадают индивидуальные жилые дома, расположенные на улицах ул.Промышленная, ул.Мичурина, ул.Карьерная.
"РВК-Сахалин" приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.
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