Сахалинские спасатели отправились на поиски рыбака в Долинском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 7 апреля, в 10 часов утра в Долинский район на поиски рыбака, который 4 апреля поехал на рыбалку в район озера Лебяжье и до настоящего времени не вернулся, выехали спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова, в количестве 5 человек и 3 единицы техники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус», рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Напомним, спасатели уже выезжали в район поисков 5 апреля, но поиски результата не дали.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112