Сахалинского машиниста обвиняют в том, что он не затормозил, когда увидел человека, лежащего на путях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, расследованному Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления Следственного комитета России по обвинению машиниста тепловоза ОАО «РДЖ» в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязан соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской транспортно прикуратуре.
14.07.2021 на участке железной дороги, расположенной на территории Долинского городского округа Сахалинской области машинист локомотива заметив лежащего на железнодорожном полотне человека, не принял меры к остановке движения, не применил экстренное торможение для остановки, в результате чего выступающими частями локомотива травмировал жителя Сахалинской области, причинив комплекс различных травм, от которых последний скончался на месте.
В рамках расследования уголовного дела проведено 7 судебных экспертиз, в том числе ситуационная, эксплуатационно-техническая экспертиза, а также 2 трасологические экспертизы.
После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд.
Сахалинским транспортным прокурором в интересах потерпевшей (дочери погибшего) в суд направлен гражданский иск о возложении обязанности на ОАО «РЖД», как владельца источника повышенной опасности возместить моральный вред на сумму 1 000 000 рублей, который в настоящее время находится на рассмотрении.
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