На Сахалине в суд направлено дело по поводу гибели рыбака
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Охинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бригадира рыбаков прибрежного лова рыбопромыслового предприятия, осуществляющего свою деятельность в Охинском районе. Мужчина обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, рассказали ТИА "Острова" в облпстной прокуратуре.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.
В ходе надзорных мероприятий, проведенных Охинской городской прокуратурой по факту несчастного случая, произошедшего 28 сентября 2021 года на рыбопромысловом участке в с. Рыбновск Охинского района, установлено, что рабочим предприятия была нарушена техника безопасности при демонтаже ставного невода, в результате чего одна из деревянных балок упала на мужчину. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.
Материалы направлены прокуратурой в следственный орган на основании ст. 37 УПК РФ.
По версии следствия обвиняемый, являясь руководителем бригады работников предприятия и ответственным за соблюдение правил охраны труда, допустил к проведению демонтажа ставного невода рабочего без специальных средств индивидуальной защиты и не прошедшего инструктаж по охране труда. При демонтаже ставного невода потерпевший получил травму головы, в результате которой скончался.
Уголовное дело направлено в Охинский городской суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемому грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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