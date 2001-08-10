Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2022
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Из-за аварии в некоторых домах Южно-Сахалинска 6 апреля не будет воды
16:35, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Из-за аварии в некоторых домах Южно-Сахалинска 6 апреля не будет воды

Из-за аварии в некоторых домах Южно-Сахалинска 6 апреля не будет воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с устранением аварии на сетях водопровода в районе дома №191а по ул. Комсомольской 6 апреля с 9:30 до 13:00 часов будет ограничена подача холодной воды потребителям по следующим адресам:

- ул.Поповича,11, 18, 21, 25;

- ул.Кацева,1;

- пр.Победы,10Б.

"РВК-Сахалин" приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.

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