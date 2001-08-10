На Сахалине племянник угнал квадроцикл у дяди, после того, как тот отказался его продавать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» окончено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя села Онор, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Фигурант хотел купить у своего дяди квадроцикл. Но родственник ему отказал. Тогда спустя пару дней, в ночное время, обвиняемый подошел к участку, где хранилось транспортное средство, вырвал из ворот несколько досок, после чего смог открыть одну дверцу и проникнуть на частную территорию. Далее фигурант выкатил квадроцикл из гаража. По пути он попытался завезти двигатель, но оказалось, что на транспортном средстве отсутствует аккумулятор. Тогда обвиняемый решил спрятать похищенное в заброшеном доме в районе улицы Восточной.
Обдумав за ночь свой поступок, молодой человек решил вернуть похищенное. Но утром ему стало известно о том, что потерпевший уже обратился за помощью в полицию.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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