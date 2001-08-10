На Сахалине дворник нашел кредитку и пошел гулять по магазинам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 22-летнего жителя села Троицкое. Молодой человек сообщил, что потерял свою банковскую карту и когда решил проверить баланс, увидел, что со счета пропала половина имеющихся средств - около шести тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска оперативным путем установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний гражданин, проживающий в Южно-Сахалинске. Молодой человек работает дворником и в один из рабочих дней нашел во дворе на банковскую карту с бесконтактной системой оплаты. Он попробовал ею расплатиться в магазине, и попытка оказалась успешной. Тогда гражданин решил оплачивать ей все свои ближайшие покупки, пока кредитку не заблокируют. Позже он избавился от неё, выбросив в мусор.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.