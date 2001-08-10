Сахалинец узнал, что на входной двери в квартиру пенсионерки сломан замок, проник внутрь и украл деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление о краже имущества от 70-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что неизвестное лицо путем свободного доступа проникло в её квартиру, откуда похитило продукты питания и деньги из дамской сумки в сумме 17 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе проведения оперативно-роызскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Корсакова, ранее судимый за угон.
Как оказалось, злоумышленник заранее знал, что на входной двери именно в этой квартире сломан замок и дверь не запирается. Выждав время, когда хозяйки не будет дома, он прошел в жилище и опустошил морозильную камеру, вытащил из сумки наличные деньги, после чего скрылся.
Возбуждено уголовное дело.
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