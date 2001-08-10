Сахалинец, пытаясь скрыть кражу, сообщил в полицию о том, что его якобы избили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Начальнику участковых уполномоченных полиции по городскому округу «Ногликский» поступило заявление от 27-летнего местного жителя о том, что его избили соседи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе последовавшего разбирательства факт нанесения телесных повреждений не подтвердился. Разобравшись в ситуации, участковый установил обстоятельства, которые обернулись не в пользу заявителя.

Как стало известно, ранее у данного гражданина произошел конфликт с соседями. 63-летняя соседка рассказала, что её дочь проживает в этом же подъезде что и она зашла к ней в гости на несколько минут и квартиру на замок закрывать не стала. В подъезде она увидела вышеуказанного молодого человека, который проживает по соседству. Когда потерпевшая вернулась домой, то дверь ее была приоткрыта, а с кухни пропал мобильный телефон.

Семья потерпевших пошла к соседу с разговором и требованием отдать похищенный мобильный. Последовал конфликт, после которого молодой человек и обратился в полицию. Позже подтвердилась его причастность к краже. Предугадав, что к нему могут прийти сотрудники полиции, он спрятал похищенный телефон в электрощитке, установленном в подъезде, и в дальнейшем намеревался продать его.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.