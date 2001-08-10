Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2022
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15:56, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские полицейские ликвидировали подпольный цех по выращиванию конопли

Сахалинские полицейские ликвидировали подпольный цех по выращиванию конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержаны двое жителей областного центра, причастные к незаконному обороту наркотических средств.

Установлено, что данные граждане вступили в сговор и организовали незаконный бизнес по культивированию конопли, для дальнейшему изготовления наркотических средств каннабисной группы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Мужчины оборудовали специальные места для выращивания запрещенных к возделыванию растений (одну из комнат в строящемся коттедже и погреб на территории гаражного кооператива), где оборудовали лампы для специального освещения, систему подачи воздуха, вентиляцию и даже приобрели сушильную камеру и вакууматор, для надежного хранения изготовленного дурмана.

Подозреваемые были задержаны при сбыте 1,7 грамм марихуаны. При обследовании принадлежащих данным гражданам помещений, оперативниками было обнаружено и изъято 924  грамма частей растений рода «конопля»,  231 грамм марихуаны, 28 возделанных кустов конопли и 16,26 грамм гашишного масла.

Оба подозреваемых задержаны.

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