Сахалинские полицейские ликвидировали подпольный цех по выращиванию конопли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержаны двое жителей областного центра, причастные к незаконному обороту наркотических средств.
Установлено, что данные граждане вступили в сговор и организовали незаконный бизнес по культивированию конопли, для дальнейшему изготовления наркотических средств каннабисной группы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Мужчины оборудовали специальные места для выращивания запрещенных к возделыванию растений (одну из комнат в строящемся коттедже и погреб на территории гаражного кооператива), где оборудовали лампы для специального освещения, систему подачи воздуха, вентиляцию и даже приобрели сушильную камеру и вакууматор, для надежного хранения изготовленного дурмана.
Подозреваемые были задержаны при сбыте 1,7 грамм марихуаны. При обследовании принадлежащих данным гражданам помещений, оперативниками было обнаружено и изъято 924 грамма частей растений рода «конопля», 231 грамм марихуаны, 28 возделанных кустов конопли и 16,26 грамм гашишного масла.
Оба подозреваемых задержаны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 00:34 Сегодня Аренда авто в Турции
13:59 31 Марта На Сахалине состоялось тактическое учение с использованием "Урагана"
11:12 31 Марта 1 апреля жителей и трудовые коллективы Южно-Сахалинска зовут на "чистую пятницу"
15:13 31 Марта 1 апреля в Южно-Сахалинске стартует кампания по приему детей в 1 класс на 2022/2023 учебный год
18:21 31 Марта 120 школьников из отдаленных районов увидели достопримечательности столицы Сахалина
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
17:09 17 Марта Сахалинец вступился за женщину и был убит
08:59 10 Марта Сахалинские власти нацелены исключить необоснованный рост цен в регионе
15:12 10 Марта Сахалинцы предстанут перед судом за убийство двух человек
Выбор редакции
- 16:25 Вчера В Южно-Сахалинске прошел муниципальный этап чемпионата "BabySkills"
- 12:24 31 Марта Сахалинка Елена Костенко завоевала серебро Кубка России по сноуборду
- 10:37 30 Марта Сахалинские хоккеисты претендуют на включение в юниорскую сборную России
- 12:36 28 Марта Южно-сахалинским пенсионерам оказывают помощь в рамках проекта "Забота 65+"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?