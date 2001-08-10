Пожарные спасли человека из задымленной квартиры в Александровске-Сахалинском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

05 апреля в 11:48 в диспетчерскую Александровск-Сахалинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Красноармейской, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарный расчет прибыл на место в 11:51. К моменту прибытия огнеборцев открытым пламенем горел балкон, квартира была сильно задымлена. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Работало звено газодымозащитников. Один человек был найден и спасен из задымленной квартиры.

Пожар локализовали в 12:03, а в 12:06 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших нет. Причины пожара устанавливаются.