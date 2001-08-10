Спасатели МЧС России выдвинулись на поиски рыбака в Долинский район

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 апреля 2022 года в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в Долинском районе пропал человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

4 апреля 2022 года в 5:30 Трохин Владимир Григорьевич вышел из дома в селе Такое. Предположительно собирался на рыбалку в район села Стародубского, на озеро Лебяжье.

5 апреля в район села Стародубского выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова, в количестве 6 человека и 3 единицы техники.