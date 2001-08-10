Курильское предприятие оштрафуют за икру наваги без документов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 апреля Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области рассмотрено административное дело в отношении АО "Северо-Курильская База Сейнерного Флота" Сахалинской области по факту нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке и хранении партии ястычной икры наваги, рассказали ТИА "Острова" в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

20 февраля 2022 года, в порт Владивосток трюмной партией прибыл подконтрольный госветнадзору товар – мороженая ястычная икра наваги массой более 11 т. Часть подконтрольного товара (более 10 тонн) была выгружена из трюма в рефрижераторный прицеп.

В рамках государственного ветеринарного контроля должностным лицом Управления Россельхознадзора был произведен осмотр доступной части партии и обнаружена рыбная продукция в количестве 405 кг, на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, товар не подвергался ветеринарно-санитарной экспертизе.

Согласно российскому законодательству продукты животноводства должны соответствовать установленным требованиям. На все подконтрольные ветнадзору товары должны оформляться ветеринарные сопроводительные документы, позволяющие в том числе отследить эпизоотическое благополучие территории происхождения товара.

По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора в отношении АО "Северо-Курильская База Сейнерного Флота" было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ.

Продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. Оборот подконтрольной госветнадзору продукции, не прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу, запрещен.

Дело рассмотрено Управлением Россельхознадзора 4 апреля, предприятию грозит административный штраф в сумме 300 000 рублей.