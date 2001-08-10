На Сахалине проходит доследственная проверка по факту падение матроса за борт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области следственными органами проводится доследственная проверка по факту падения матроса с борта судна "Шахтерск-6", сообщаили ТИА "Острова" в Восточном МСУТ СК России.

Сахалинским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту падения матроса с борта судна «Шахтерск-6», по признакам состава преступления, предусмотреного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предварительно установлено, что 2 апреля 2022 года при перегрузке снабжения на судно «Дженова» матрос судна «Шахтерск-6» выпал за борт. Незамедлительно проведены спасательные мероприятия, в ходе которых матрос был поднят на судно и передан прибывшей на место присшествия скорой медицинской помощи. Однако спасти пострадавшего не удалось, при оказании перой медицинской помощи он скончался.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего события.

В ходе доследственой проверки правовая оценка будет дана не только действиям пострадавшего, но и действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение охраны труда членов экипажа на судне, а также действиям капитана судна.