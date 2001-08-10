Тихоокеанское
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14:41, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Дачный дом потушили в селе Красноярском

Дачный дом потушили в селе Красноярском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

03 апреля в 23:10 в диспетчерскую Чеховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Красноярское, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарный расчет прибыл на место в 23:21. К моменту прибытия огнеборцев открытым пламенем горело чердачное помещение дачного дома и деревянная пристройка. Площадь пожара составила 98 квадратных метров.

Пожар локализовали в 23:48, а в 02:39 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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