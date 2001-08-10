На Сахалине автоинспекторы остановили машину за излишнюю тонировку и нашли внутри наркотики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске, на проспекте Мира, инспекторами ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области был остановлен автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado», которым управляла 36-летняя женщина-водитель, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
При составлении административного материала за управление автомобилем с тонированными автостеклами, инспекторы обратили внимание, что женщина-водитель и мужчина-пассажир заметно нервничают, а их поведение совершенно не соответствует обстановке.
В связи с чем, было принято решение провести личный досмотр семейной пары и их автомобиля. В результате, в момент досмотра автомобиля 37-летний мужчина – пассажир пояснил, что в салоне «Toyota Land Cruiser» под чехлом заднего сиденья и в кармане водительского сиденья находятся два полиэтиленовых пакета с веществами белого цвета, один из которых обмотанный синей изолентой. Супруги заявили, что данные вещества они нашли, поэтому желают сдать их добровольно.
Согласно заключению эксперта, в обнаруженных веществах находились синтетические наркотики производные N-метилэфедрон, общей массой 0,44 граммов и Альфа-ПВП, общей массой 0,46 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
Кроме того, женщина-водитель отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении нее составлен и передан в суд административный материал. Ей грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок до двух лет.
Управление ГИБДД Сахалинской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в дежурную часть о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно по телефонам: 789-497, 780-063 или 789-600.
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