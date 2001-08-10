Тихоокеанское
информационное агентство
5 Апреля 2022
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10:52, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель не справился с управлением автомобиля, вылетел в кювет и перевернулся

На Сахалине водитель не справился с управлением автомобиля, вылетел в кювет и перевернулся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине водитель, управляя автомобилем "Хино", двигался по автодороге «Огоньки-Невельск» в западном направлении. В районе 41 км он не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия, 33-летний водитель получил телесные повреждения, госпитализирован в медицинское учреждение.

 По данному факту проводится проверка.

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