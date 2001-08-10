Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2022
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На Сахалине сохраняется опасность схода снежных лавин
16:42, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине сохраняется опасность схода снежных лавин

На Сахалине сохраняется опасность схода снежных лавин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2-4 апреля 2022 года лавиноопасно на территории Невельского (только на участках 11 км а/д «Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск» и 13 км а/д «Невельск-Шебунино» возможен сход лавин небольшого объема), Холмского, Долинского, Углегорского, Смирныховского и города Южно-Сахалинска.

На остальной территории о. Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

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