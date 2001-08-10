Сахалинка украла у подруги телефон и подарила мужу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» окончено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы поселка Смирных, обвиняемой в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоц области.

Установлено, что фигурантка в компании двух знакомых пришла в гости к своей подруге. После застолья ее друзья засобирались домой. Женщина вышла их проводить и увидела в коридоре на тумбочке мобильный телефон, принадлежащий хозяйке квартиры. Закрыв за гостями дверь, она положила аппарат в карман своей кофты, через некоторое время тоже попрощалась потерпевшей и ушла.

Дома обвиняемая отключила телефон и выбросила сим-карту. Украденный аппарат она впоследствии отдала мужу, который пользовался как своим до изъятия сотрудниками полиции.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.