"Гастролер" из Красноярска торговал на Сахалине наркотиками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержан 23-летний уроженец Красноярка, подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоц области.
Установлено, что злоумышленник действовал в интересах подпольго-интернет-магазина и прибыл в Сахалинскую область по указанию куратора. До этого фигурант осуществлял противоправную деятельность по распространению запрещенных к обороту веществ в других субъектах Российской Федерации.
В задачи злоумышленника входило забирать 100-грамовые партии из заранее подготовленных тайников, фасовать разовые дозы и оборудовать закладки на территории Южно-Сахалинска и пригорода с целью дальнейшего их сбыта бесконтактным способом.
В результате проведенной операции злоумышленник был задержан полицейскими с поличным. Полицейские обнаружили и изъяли у гражданина подготовленные к сбыту свертки с дозами, общая масса которых составила свыше 40 грамм. Также оперативники установили расположение ранее оборудованных им закладок, которые также были изъяты.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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