"Гастролер" из Красноярска торговал на Сахалине наркотиками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержан 23-летний уроженец Красноярка, подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоц области.

Установлено, что злоумышленник действовал в интересах подпольго-интернет-магазина и прибыл в Сахалинскую область по указанию куратора. До этого фигурант осуществлял противоправную деятельность по распространению запрещенных к обороту веществ в других субъектах Российской Федерации.

В задачи злоумышленника входило забирать 100-грамовые партии из заранее подготовленных тайников, фасовать разовые дозы и оборудовать закладки на территории Южно-Сахалинска и пригорода с целью дальнейшего их сбыта бесконтактным способом.

В результате проведенной операции злоумышленник был задержан полицейскими с поличным. Полицейские обнаружили и изъяли у гражданина подготовленные к сбыту свертки с дозами, общая масса которых составила свыше 40 грамм. Также оперативники установили расположение ранее оборудованных им закладок, которые также были изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.