Сахалинец продавал квартиры в несуществующей многоэтажке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоц области.

Установлено, что 45-летний фигурант в период с 2011 по 2020 года был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, деятельность которого была связана со строительством жилых и нежилых зданий. Однако в конце позапрошлого года он был исключен из государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по решению налогового органа. Примерно в это же время у обвиняемого возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, желающих приобрести в собственность квартиры на стадии строительства.

Для этого фигурант нашел в сети Интернет объявление о продаже земельного участка на территории Южно-Сахалинска, который по своим параметрам мог бы подойти под возведение такого вида недвижимости. Он заключил с продавцом предварительный договор купли-продажи, согласно которому стороны договорились об исполнении обязательств по оплате и передачи права собственности ь к февралю 2021 года.

Данный документ требовался злоумышленнику, чтобы демонстрировать потенциальным клиентам, для создания видимости намерений построить многоквартирный дом. В действительности же гражданин приобретать земельный участок не собирался и оплату по заключенному договору не произвел.

Вместо этого обвиняемый начал публиковать на местном интернет-ресурсе по купле-продаже недвижимости объявления с предложениями приобрести квартиры по выгодной цене на этапе строительства. Также он арендовал офис для придания видимости правомерной предпринимательской деятельности, в котором принимал потенциальных клиентов для презентаций и переговоров, а также заключения договоров, которые с самого начала исполнять не намеревался.

На предложение злоумышленника откликнулись двое сахалинцев. В итоге 69-летний житель областного центра перевел фигуранту предоплату в размере 1 миллиона 520 тысяч рублей, а 43-летняя сахалинка внесла за квартиру 1 миллион 900 тысяч рублей.

Развернуться в дальнейшем злоумышленнику не удалось, поскольку его противоправная деятельность была изобличена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области.

Органами следствия собраны исчерпывающие доказательства указывающие на совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

На стадии предварительного следствия фигурант раскаялся в содеянном и в полном объеме вернул денежные средства потерпевшим.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.