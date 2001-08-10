Сахалинец продавал квартиры в несуществующей многоэтажке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоц области.
Установлено, что 45-летний фигурант в период с 2011 по 2020 года был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, деятельность которого была связана со строительством жилых и нежилых зданий. Однако в конце позапрошлого года он был исключен из государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по решению налогового органа. Примерно в это же время у обвиняемого возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга граждан, желающих приобрести в собственность квартиры на стадии строительства.
Для этого фигурант нашел в сети Интернет объявление о продаже земельного участка на территории Южно-Сахалинска, который по своим параметрам мог бы подойти под возведение такого вида недвижимости. Он заключил с продавцом предварительный договор купли-продажи, согласно которому стороны договорились об исполнении обязательств по оплате и передачи права собственности ь к февралю 2021 года.
Данный документ требовался злоумышленнику, чтобы демонстрировать потенциальным клиентам, для создания видимости намерений построить многоквартирный дом. В действительности же гражданин приобретать земельный участок не собирался и оплату по заключенному договору не произвел.
Вместо этого обвиняемый начал публиковать на местном интернет-ресурсе по купле-продаже недвижимости объявления с предложениями приобрести квартиры по выгодной цене на этапе строительства. Также он арендовал офис для придания видимости правомерной предпринимательской деятельности, в котором принимал потенциальных клиентов для презентаций и переговоров, а также заключения договоров, которые с самого начала исполнять не намеревался.
На предложение злоумышленника откликнулись двое сахалинцев. В итоге 69-летний житель областного центра перевел фигуранту предоплату в размере 1 миллиона 520 тысяч рублей, а 43-летняя сахалинка внесла за квартиру 1 миллион 900 тысяч рублей.
Развернуться в дальнейшем злоумышленнику не удалось, поскольку его противоправная деятельность была изобличена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области.
Органами следствия собраны исчерпывающие доказательства указывающие на совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.
На стадии предварительного следствия фигурант раскаялся в содеянном и в полном объеме вернул денежные средства потерпевшим.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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